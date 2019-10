Israel-Vorbereitung durch Jom-Kippur-Feiertag beeinflusst

Die Vorbereitung der israelischen Fußball-Nationalmannschaft auf das EM-Qualifikationsspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF 1) im Wiener Happel-Stadion gegen Österreich wird durch das Jom-Kippur-Fest beeinflusst. Der Versöhnungstag, der höchste jüdische Feiertag, wird am Mittwoch begangen, weshalb es Auswirkungen auf das Programm der Auswahl von Teamchef Andreas Herzog gibt.

Gläubige Juden nehmen vom Sonnenuntergang am Vortag des Jom Kippur bis zum Einbruch der Nacht am folgenden Tag weder flüssige noch feste Nahrung zu sich. Das heißt, dass israelische Teamspieler, die sich an diese Vorgabe halten, ab Dienstagabend für etwas mehr als 25 Stunden weder essen noch trinken.