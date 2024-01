Israel setzt Angriffe auf Gazastreifen fort

Israel hat am Samstag seine Angriffe auf Ziele im Gazastreifen fortgesetzt. Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP berichteten von israelischen Angriffen auf die Stadt Rafah in den frühen Morgenstunden. In der Stadt haben hunderttausende Menschen Zuflucht vor den Kämpfen zwischen Israel und der islamistischen Hamas gesucht.

Israels Armeesprecher Daniel Hagari sagte am späten Freitagabend, die Truppen würden weiterhin "in allen Teilen des Gazastreifens kämpfen, im Norden, Zentrum und Süden". Nach Angaben der Armee bombardierte ein Kampfjet in der Nacht das Gebiet von Bureidsch im Zentrum des Gazastreifens. Dabei sei eine "bewaffnete Terrorzelle" getötet worden. Zuvor habe es einen versuchten Angriff auf einen israelischen Panzer gegeben. In der Stadt Khan Younis seien mehrere palästinensische Kämpfer getötet worden, hieß es weiter.

Im Norden des Gazastreifens hätten Soldaten zudem Tunnel unter dem Blue Beach Hotel aufgespürt. Diese seien "von Terroristen als Unterschlupf genutzt" worden, "um Anschläge zu planen und auszuführen", erklärte die Armee weiter.

UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths sagte am Freitag, ein Großteil des Gazastreifens liege in Trümmern und sei "unbewohnbar geworden". Das UN-Kinderhilfswerk Unicef warnte, Kämpfe, Unterernährung und mangelnde gesundheitliche Versorgung hätten einen "tödlichen Kreislauf" geschaffen, der im Gazastreifen "mehr als 1,1 Millionen Kinder bedroht".

Hagari zufolge sind die israelischen Streitkräfte nahe der Grenze zum Libanon "in sehr hoher Bereitschaft", nachdem die Nummer zwei der Hamas bei einem Angriff in Beirut getötet worden war. Israel hat nicht die Verantwortung für den Angriff übernommen. Ein Vertreter der US-Verteidigung sagte der AFP jedoch, Israel habe den Angriff ausgeführt.

Nach dem beispiellosen Angriff der Hamas am 7. Oktober hatte Israel die Vernichtung der radikalislamischen Palästinenserorganisation angekündigt. Hunderte Hamas-Kämpfer hatten Israel überfallen und nach israelischen Angaben rund 1.140 Menschen getötet und rund 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Als Reaktion greift Israel seither in einer massiven Militärkampagne Ziele im Gazastreifen an. Nach Angaben des Hamas-Gesundheitsministeriums, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden dort seither mehr als 22.600 Menschen getötet.

Am Freitag hatten AFP-Korrespondenten von israelischen Angriffen auf Khan Younis und Rafah sowie Gebiete im Zentrum des Gazastreifens berichtet. Ein Krankenhaus in der Stadt Deir al-Balah teilte mit, dabei seien 35 Menschen getötet worden.