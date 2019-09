Israel riegelt Palästinensergebiete für jüdisches Neujahr ab

Israel riegelt das besetzte Westjordanland und den Gazastreifen während des jüdischen Neujahrfestes Rosh Hashana ab. Von Sonntag bis Dienstag dürfen Palästinenser nur unter bestimmten Umständen und in humanitären Fällen ausreisen, wie eine Sprecherin der Armee am Freitag mitteilte. Damit reicht eine Arbeitsgenehmigung nicht wie sonst üblich zur Einreise nach Israel aus.

Israel schließt an jüdischen Feiertagen immer wieder die Grenzübergänge und begründet dies mit Sicherheitsbedenken. Juden feiern Neujahr zu Rosh Hashana und damit an den ersten beiden Tagen des jüdischen Kalendermonats Tishri - 2019 ist dies am 30. September und 1. Oktober der Fall.