Israel öffnet Grenzübergänge zum Gazastreifen wieder

Israel hat nach der vereinbarten Waffenruhe mit der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad seine Grenzübergänge zum Gazastreifen wieder geöffnet. Der Erez-Grenzübergang und der Warenübergang Kerem Shalom seien wieder offen, teilte das israelische Verteidigungsministerium am Sonntag bei Twitter mit. Das Ministerium veröffentlichte auch Bilder von Tank- und Lastwagen, die offenbar Sonntag früh die Grenze passierten.

Noch am Samstag hatte das Ministerium in Sozialen Medien Videos von Überwachungskameras veröffentlicht, die Mörserangriffe direkt am Erez-Grenzübergang zeigen. An den beiden Übergängen habe es in vergangenen Tagen Dutzende solcher Angriffe gegeben. Die Eröffnung der Übergänge deutete auf eine echte Entspannung nach mehrtägigen Gefechten hin - wie schon nach der Eskalation zwischen Israel und dem Islamischen Jihad im vergangenen August.