Israel öffnet Grenzposten zum Gazastreifen wieder

Vier Tage nach der Schließung hat Israel die erneute Öffnung der beiden Grenzposten zum Gazastreifen angekündigt. Die Übergänge Erez für Personen und Kerem Shalom für Waren seien ab Sonntag wieder geöffnet, teilte das Büro des israelischen Verteidigungsministers Avigdor Lieberman mit. Lieberman begründete den Schritt mit einem "Rückgang der Gewalt im Gazastreifen" während des Wochenendes.

Überdies habe die in dem Küstenstreifen regierende radikalislamische Hamas am Freitag bei erneuten Protesten an der israelischen Grenze mäßigend auf die Demonstranten eingewirkt. Über die ebenfalls unterbrochene Lieferung von Treibstoff aus Katar werde in einigen Tagen entschieden.