Israel öffnet einzigen Warenübergang in den Gazastreifen

Israel öffnet den seit Wochen zumindest teilweise geschlossenen einzigen Warenübergang in den Gazastreifen wieder vollständig. Aufgrund der ruhigen Lage in den vergangenen Tagen könnten von Mittwochfrüh an auch wieder gewerbliche Güter Kerem Shalom passieren, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag mit.

Die Fischereizone werde wieder von sechs auf neun Seemeilen (rund 17 Kilometer) ausgeweitet. Vergangene Woche hatten militante Palästinenser nach Angaben der israelischen Armee rund 150 Raketen auf Israel abgefeuert. Die Armee attackierte nach eigenen Angaben daraufhin mehr als 150 militärische Ziele im Gazastreifen. Dabei wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums eine schwangere Frau und ihre 18 Monate alte Tochter sowie ein Mitglied des militanten Arms der Hamas getötet.

Israel hatte den Übergang Kerem Schalom am 9. Juli wegen anhaltender Attacken mit brennenden Drachen aus dem Gazastreifen geschlossen. Zwei Wochen später öffnete Israel ihn wieder teilweise. Am Montag hatten nach palästinensischen Angaben mehr als 95 Prozent der Produktionsstätten im Gazastreifen wegen des geschlossenen Grenzübergangs ihre Arbeit eingestellt.

Israel rechtfertigt seine vor mehr als zehn Jahren begonnene Blockade des Gazastreifens, die auch von Ägypten mitgetragen wird, mit Sicherheitserwägungen. Die in dem Küstengebiet herrschende radikalislamische Hamas wird von Israel, der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft.