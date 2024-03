Israel lobt UNO-Bericht über sexualisierte Gewalt der Hamas

Israels Präsident Yitzhak Herzog hat einen UNO-Bericht über sexualisierte Gewalt beim Massaker der islamistischen Hamas am 7. Oktober gelobt. Der Bericht sei von immenser Bedeutung, schrieb Herzog am Dienstag auf X. "Er untermauert mit moralischer Klarheit und Integrität die systematischen, vorsätzlichen und anhaltenden Sexualverbrechen, die Hamas-Terroristen gegen israelische Frauen verüben." Die Welt müsse nun entschieden reagieren und die Hamas verurteilen und bestrafen.

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas wies die in dem Bericht der Vereinten Nationen erhobenen Vorwürfe zurück und bezeichnete diese als "falsch" und "unbegründet". Die Vereinten Nationen hatten zuvor ein Papier veröffentlicht, demnach es "berechtigten Grund zur Annahme" gebe, dass es während des Terroranschlags der islamistischen Hamas in Israel zu Vergewaltigungen und Gruppenvergewaltigungen an mindestens drei Orten gekommen sei.