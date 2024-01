Israel hat laut Borrell Gründung der Hamas finanziert

Israel hat nach Ansicht des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell die Gründung der radikal-islamischen Hamas finanziert. Die israelische Regierung habe die Gruppe mit Geldern versorgt, um die Palästinensische Autonomiebehörde zu schwächen, sagt der Diplomat. Auf Details geht er nicht ein. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wies entsprechende Vorwürfe seiner politischen Gegner in Israel und einiger globaler Medien zurück.

Unterdessen griff der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Netanyahu erneut für das Vorgehen in Gaza an und stellte dabei erneut einen Nazi-Vergleich an. "Der "Führer" von heute, Netanyahu, und sein Team begehen Barbareien, die einem Genozid gleichkommen", sagte Erdogan beim Besuch einer Marineeinheit in der westtürkischen Provinz Yalova. Der türkische Präsident verwendete bei der Charakterisierung Netanyahus ausdrücklich die deutsche Bezeichnung "Führer".