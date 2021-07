Palästinenser bei Zusammenstößen im Westjordanland getötet

Im von Israel besetzten Westjordanland ist am Samstag ein Palästinenser erschossen worden. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums starb der etwa 20 Jahre alte Palästinenser durch Schüsse von israelischer Seite. Zwei weitere Menschen wurden bei dem Vorfall in dem Dorf Kusra nahe Nablus verletzt.

Israel griff am Samstag zudem Ziele im Gazastreifen an, nachdem in den vergangenen Tagen mehrfach Angriffe mit Brandballons verübt worden waren, die in Israel mehrere Feuer auslösten. Israelische Kampfflugzeuge hätten eine Waffenfabrik und einen Raketenwerfer der radikalislamischen Hamas angegriffen, erklärte die Armee. Die Ziele befanden sich westlich der Stadt Gaza und im Norden des Gazastreifens. Informationen über Verletzte lagen zunächst nicht vor.