Israel geht scharf gegen Islamisten vor

Bei Razzien im Westjordanland haben israelische Einheiten nach Armeeangaben 19 Mitglieder der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad festgenommen. Bei den Einsätzen am frühen Samstagmorgen hätten Soldaten und Angehörige des Geheimdienstes Schin Bet insgesamt 20 Menschen festgenommen, erklärte die israelische Armee. Davon würden 19 dem Islamischen Dschihad angehören.

Israel hatte am Freitag bereits Luftangriffe auf den Gazastreifen geflogen und dabei nach eigenen Angaben 15 Extremisten getötet, darunter einen Anführer des Islamischen Dschihad, Taysir al-Dschabari. Die palästinensischen Gesundheitsbehörden sprachen von zehn Toten, darunter ein fünfjähriges Mädchen, und 79 Verletzten. Der Islamische Dschihad feuerte in der Folge dutzende Raketen Richtung Israel ab.

"Israel ist nicht an einer breiten Operation im Gazastreifen interessiert, hat aber auch keine Angst vor ihr", sagte Israels Ministerpräsident Jair Lapid am Freitag. Die israelische Regierung werde es Terrororganisationen nicht erlauben, die Agenda in den Ortschaften am Rande des Gazastreifens zu bestimmen und israelische Bürger zu bedrohen. "Wer Israel angreifen will, muss wissen, dass wir zu ihm gelangen werden." Verteidigungsminister Benny Gantz genehmigte am Abend die Mobilisierung von 25.000 Reservisten.