Israel flog in der Nacht erneut Luftangriffe gegen Hamas

Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht auf Sonntag erneut Ziele der radikalislamischen Palästinenserorganisation im Gazastreifen bombardiert. Mehrere Einrichtungen der Hamas seien in Gaza angegriffen worden, teilte die Armee mit. Aus der Berichterstattung ging nicht hervor, ob dies vor oder nach der von der Hamas verkündeten Feuerpause stattgefunden hatte.

Unter den Zielen befand sich nach Armeeangaben ein Gebäude, in dem die Nationalbibliothek des Küstenstreifens untergebracht war und das die Hamas zugleich als “Übungszentrum” genutzt habe. Zuvor sei der Süden Israels erneut aus dem Gazastreifen beschossen werden, begründete die Armee die Angriffe. Eines der zwei Geschoße habe die israelische Luftabwehr in der Nacht auf Sonntag abgefangen. In der Früh sagte ein israelischer Armeesprecher in Tel Aviv, es habe seit mehreren Stunden keine Angriffe mehr gegeben.