Israel beschießt erneut Stellungen der Hamas im Gazastreifen

Wenige Stunden nach dem Abschuss einer Rakete aus dem Gazastreifen in Richtung Israel haben israelische Panzer Stellungen der radikalislamischen Hamas beschossen. Samstag früh seien militärische Positionen der Hamas im Süden des Gazastreifens angegriffen worden, hieß es aus palästinensischen Sicherheitskreisen und von der israelischen Armee.

Seit dem 6. August greift die israelische Armee beinahe täglich Ziele im Gazastreifen an, aus dem immer wieder Brandballons und seltener auch Raketen auf israelisches Gebiet fliegen. Die Rakete vom Freitagabend löste im Süden Israels Alarmsirenen aus, bevor sie von dem israelischen Raketenabwehrsystem "Iron Dome" abgefangen wurde. Sie richtete keinen Schaden an. Auch bei dem israelischen Beschuss durch Panzer, der nach Informationen aus Sicherheitskreisen in Gaza Beobachtungsposten östlich von Rafah und Khan Yunis traf, gab es keine Verletzten.