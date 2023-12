Israel: Dutzende Terroristen bei Spital in Gaza festgenommen

Israelische Soldaten haben nach eigenen Angaben Dutzende Terroristen rund um das Krankenhaus Kamal Adwan im Norden des Gazastreifens festgenommen. Das Militär veröffentlichte am Donnerstag Aufnahmen, die bewaffnete palästinensische Männer zeigen, die mit erhobenen Händen das Krankenhaus verlassen. Auf Fotos und Videos waren mehrere Männer mit freiem Oberkörper zu sehen, die Waffen über den Kopf halten und diese sowie ihre Ausrüstung daraufhin niederlegen.

Israelische Truppen hätten zuvor in Zusammenarbeit mit dem Inlandsgeheimdienst Shin Bet in den vergangenen Tagen ein von Terroristen der militanten Palästinenser-Organisation Hamas genutztes Gebäude in der Nähe des Spitals ausfindig gemacht, hieß es in einer Mitteilung. Das Militär fand bei dem Einsatz zudem Waffen.