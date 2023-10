Israel bestätigt Freilassung von zwei US-Geiseln

Israel bestätigt Medienberichten zufolge die Freilassung von zwei Geiseln durch die Hamas. Die Islamisten hatten zuvor bekanntgegeben, eine Mutter und ihre Tochter seien aus humanitären Gründen freigelassen worden. Es handle sich um Staatsbürgerinnen der USA, sagte ein Hamas-Sprecher. Der Schritt gehe auf eine Vermittlung von Katar zurück. Sie befinden sich in der Obhut des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von einem Insider.

Israels Armee geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass die meisten der mehr als 200 in den Gazastreifen verschleppten Geiseln noch am Leben sind. Das teilte das Militär am Freitag mit. Woher sie die Informationen haben, sagte die Armee nicht.