Israel beschießt Abschussrampen im Gazastreifen

Nach einem Beschuss Israels mit Raketen aus dem Gazastreifen hat die Armee nach eigenen Angaben die Abschussrampen in dem Küstenstreifen angegriffen. Artillerie und Kampfjets seien dabei im Einsatz gewesen, teilte die Armee am Freitag mit.

Zuvor war demnach eine ungenannte Zahl von Raketen in der Gegend der Stadt Sderot niedergegangen, die nur etwa drei Kilometer vom Grenzzaun im Norden des Gazastreifens entfernt ist. Auch der Kibbuz Nahal Oz sei am späten Donnerstagabend mit Raketen angegriffen worden, hieß es. Über Opfer oder Schäden wurde zunächst nichts bekannt.

Unterdessen bekräftigte Regierungschef Benjamin Netanyahu erneut die Absicht, auch die Stadt Rafah ganz im Süden anzugreifen, wohin sich Hunderttausende Zivilisten aus anderen Teilen des Gebiets geflüchtet haben. Auch die Führungsriege um den Chef der islamistischen Hamas im Gazastreifen, Yahya (Jihia) al-Sinwar, wird in Rafah vermutet. "Heute sage ich deutlich: Die Armee wird ihren Kampf im gesamten Gazastreifen fortsetzen - und das gilt auch für Rafah, die letzte Bastion der Hamas", sagte er am Donnerstag bei einer Abschlusszeremonie in einer Ausbildungsakademie für Offiziere. "Wer auch immer uns sagt, nicht in Rafah tätig zu werden, sagt uns damit zugleich, wir sollten den Krieg verlieren - und das wird nicht geschehen", fügte Netanyahu hinzu.