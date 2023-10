Isländische Klänge und musikalische Highlights aus fernen Ländern

Zwei Livekonzerte im VogelfreiRAUM in Rankweil versprechen beste Unterhaltung.

RANKWEIL. In nicht weniger als 23 Stunden gibt es im VogelfreiRAUM in Rankweil zwei Livekonzerte mit kommenden Bands. Den Beginn macht am Freitag, 3. November, um 20.30 Uhr, die Vorarlberger Musikgruppe Of Horses and Men. Der Eintritt beträgt 15 Euro. "Of Horses and Men" ist eine Vorarlberger Formation der Musiker Heribert Amann, Herbert Rogelj, Simon Blum und Bernd Nagel. Die Band liefert seit fünf Jahren einen erdigen und natürlichen Sound, bestehend aus Eigenkompositionen. Mit dabei ist seit diesem Jahr die Singer/Songwriterin Sophia Raos, die mit ihrer klangvollen Stimme und ihrem Keyboard begeistert.