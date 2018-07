Island übernimmt Sitz der USA im UNO-Menschenrechtsrat

Island hat den Sitz der USA im UNO-Menschenrechtsrat übernommen. Gut drei Wochen nach dem Austritt Washingtons wurde Island am Freitag von der Generalversammlung des UNO-Gremiums mit 172 Stimmen als Nachfolger gewählt. Die USA hatten das Gremium im Juni aus Protest gegen dessen angeblich Israel-feindliche Haltung verlassen.

Das aus 47 Mitgliedstaaten bestehende Gremium mit Sitz in Genf verabschiedet regelmäßig Resolutionen, in denen es das israelische Vorgehen gegen die Palästinenser verurteilt. Ihm gehören auch solche Staaten an, denen Nichtregierungsorganisationen regelmäßig schwere Menschenrechtsverletzungen vorwerfen – etwa Saudi-Arabien, Pakistan oder Burundi.