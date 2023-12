Islamische Glaubensgemeinschaft wählt Spitze

Die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) wählt am Samstag ihre Spitze. Zu großen Änderungen dürfte es dabei nicht kommen, neben der Liste des amtierenden Präsidenten Ümit Vural stellt sich keine weitere der Wahl. Auch sein 15-köpfiger Vorschlag für den Obersten Rat, an dessen Spitze er als Präsident steht, besteht zu zwei Drittel aus Personen, die auch in der aktuellen Periode im Rat vertreten waren. Ein Ergebnis ist erst am Abend zu erwarten.

Der Rechtsanwalt Vural wurde 2018 in vorgezogenen Neuwahlen mit 84 Prozent zum Präsidenten gewählt. Den Wahlen vorangegangen war ein interner Streit über durch das Kultusamt geschlossene Moscheen. Die Wahl in der IGGÖ bringt eine neue Besetzung des Schurarats - das Parlament der Muslime-Vertretung - sowie des Obersten Rats mit dem Präsidenten an der Spitze.