Isländisches Vulkangebiet seit Monaten aktiv

Was macht eigentlich der seit Monaten brodelnde Vulkan auf Island? Nach einigen Tagen relativer Ruhe sprudelt in dem Vulkangebiet auf der Reykjanes-Halbinsel unweit von Reykjavik wieder Lava aus dem zentralen Krater.

Wie der isländische Rundfunksender RUV berichtete, waren in der Nacht auf Freitag erneute Fontänen und Ströme glühender Lava zu sehen. Auch in der Nacht auf Samstag sprudelte es in der Dunkelheit rötlich-orange aus dem Krater, wie man in den Webcam-Daueraufnahmen aus dem Gebiet verfolgen konnte. Der Ausbruch scheint somit auch nach fast fünf Monaten noch lange nicht zu Ende zu sein. Wann er enden könnte, lässt sich nach Angaben isländischer Experten nicht abschätzen.