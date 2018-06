Ischinger sieht "Epochenbruch" in Geschichte des Westens

Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hält die aktuelle transatlantische Krise für einen "Epochenbruch" in der Geschichte des Westens. Der Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und den Europäern über Handel, Klimaschutz und den Umgang mit internationalen Verträgen und Institutionen sei tiefgreifender als die Auseinandersetzung um den Irak-Krieg vor 15 Jahren.

2002/3 hatten Deutschland und Frankreich den USA im Irak-Krieg die Gefolgschaft verweigert, was zu einer schweren Krise in den transatlantischen Beziehungen führte. US-Präsident George W. Bush redete monatelang nicht mit den Verbündeten. Aktuell sind die größten Streitpunkte die Strafzölle der USA auf Stahl und Aluminium aus der EU und der Ausstieg Trumps aus dem Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe. Am Freitag trifft der US-Präsident beim G-7-Gipfel in Kanada auf seine wichtigsten westlichen Verbündeten.