IS-Verdächtiger enthaftet und gleich in Schubhaft genommen

Eine unerwartete Wende hat am Freitag der Fall des IS-Verdächtigen Abid T. genommen. Wie der "Kurier" berichtet, wurde der Marokkaner zwar aus der Justizanstalt Garsten enthaftet, dann aber in Schubhaft genommen. "Das ist mit Sicherheit rechtswidrig. Denn er ist ja nicht freiwillig hier. Er wartet auf sein Gerichtsverfahren", sagte sein Anwalt Wolfgang Blaschitz dem "Kurier".

Die Enthaftung sei erfolgt, weil der dringende Tatverdacht nicht mehr gegeben war, berichtete die Zeitung. Allerdings steht die Neuaufnahme des Prozesses noch aus. Der damals 27-jährige Abid T. war am 5. Oktober 2017 von einem Schöffensenat am Landesgericht Salzburg wegen Beteiligung an der terroristischen Vereinigung “Islamischer Staat” (IS) zu sechs Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Der Angeklagte hatte seine Unschuld beteuert.