IS bekannte sich zu Tötung von Franzosen im Niger

Die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) hat die Tötung von sechs Franzosen und zwei einheimischen Begleitern im westafrikanischen Staat Niger im August für sich reklamiert. Eine entsprechende Erklärung wurde am Donnerstag im IS-Propagandaorgan "Al-Naba" veröffentlicht und von der US-Organisation SITE, die sich auf die Beobachtung islamistischer Websites spezialisiert hat, verifiziert.

Bewaffnete Angreifer hatten am 9. August sechs Franzosen, ihren einheimischen Fahrer und ihren Reiseführer während eines Ausflugs in ein bei Touristen beliebtes Gebiet im Niger getötet. Der Überfall ereignete sich in der Nähe der Stadt Koure.