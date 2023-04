Irre Raser-Ausrede: "Musste meinen Kat ausbrennen"

Auf der Westautobahn in der Stadt Salzburg hat die Polizei am Samstagabend einen Raser gestoppt, der in einer Tempo-80-Beschränkung mit 185 km/h unterwegs gewesen ist.

Bis das Fahrzeug angehalten werden konnte, überschritt der Lenker noch zwei Mal die jeweils erlaubte Geschwindigkeit. Gemessen wurden einmal 75 km/h bei einer 50 km/h Beschränkung, gefolgt von 79 km/h im Stadtgebiet von Salzburg.

Wegen dem Kat, Herr Inspektor

Der Salzburger Fahrzeuglenker sagte zu den Beamten, dass er seinen "Kat" ausbrennen habe müssen, darum sei er so schnell gefahren.

Er muss mit Anzeige und Führerscheinentzug rechnen. Ein Alkotest verlief negativ.

Zweiter Ausreden-Raser in Salzburg

Ein deutscher Staatsbürger wurde in der Nacht auf Sonntag auf der Autobahn bei Salzburg wegen mehrfachen Geschwindigkeitsüberschreitungen von der Polizei angehalten. Einmal fuhr der Mann 185 km/h bei erlaubten 100 km/h, im Bereich der 80 km/h Beschränkung bei Salzburg Mitte waren es 119 km/h.

Dieser Fahrzeuglenker beteuerte gegenüber den Polizeibeamten, dass er lediglich 140 km/h gefahren sei. Vergeblich, auch er muss mit Anzeige und Führerscheinentzug rechnen.

