Irre? Kreuzung aus Mensch und Tier erlaubt

In Japan wurde das erste Experiment weltweit erlaubt, das ein Mischwesen aus Mensch und Tier erschaffen soll. Was nach einem absurden Vorhaben klingt, hat einen plausiblen Hintergrund.

Die Forscher hegen bei den Versuchen gute Absichten. So sollen in den Tieren Ersatzorgane gezüchtet werden, die den Menschen bei einer notwendigen Organspende zur Verfügung stehen würden.

Japan erlaubt Geburt von Mischwesen

Ethische Bedenken

Kritiker zweifeln schon vor Beginn der Experimente an erfolgreichen Ergebnissen. Noch dazu tauchen gleich ethische Bedenken in Bezug auf die Forschungen auf. Bioethiker sind laut dem Bericht in "Nature" unter anderem besorgt darüber, dass sich die menschlichen Zellen nicht nur in den vorgesehenen Organen entwickeln, sondern bis hin zum Gehirn des Tieres ausbreiten.