Irre! Flaschenwurf auf serbische Sängerin, weil sie die LGBTIQ+ Bewegung unterstützt

Serbische Sängerin bei Konzert in Belgrad wegen Unterstützung der LGBTQ-Bewegung angefeindet.

Ein Konzert der serbischen Sängerin Ema Radujko (19) beim "Music Week Festival" in Belgrad endete in einem Eklat, als sie mit Flaschen beworfen und ausgebuht wurde. Der Vorfall ereignete sich, weil die junge Künstlerin die LGBTQ+ -Bewegung unterstützt und auf der Bühne in einem regenbogenfarbenen Outfit auftrat, während im Hintergrund die LGBTQ+ -Flagge zu sehen war.