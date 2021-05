Brav schlucken gehört zur Neuen Normalität. Schon berichtet STEINZEIT IM BILD von der Neuen Solidarität, der sich Tausende Frischgestochene anschließen, um die von den Steinzeitmedien gepriesene unbewiesene Herdenimmunität zu erreichen. Als Geimpfte besitzen Feuersteins den gelben Schiefer, mit dem sie nicht nur zum Frisör sondern auch auf umgerüsteten PCR-Flugsaurier in Lockupländer fliegen können. Geröllheimers brauchen den gelben Schiefer nicht, weil sie sich die Haare wachsen lassen, um sich in der Eisenzeit auf Heavy Metal Konzerten z.B. im Bergwerk Hallstatt zu vergnügen: Headbanging mit Black Sabbath, Iron Maiden und Metallica! Bambam freut sich und schwingt schadenfroh die Keule Richtung Steinzeit, in der gerade alle Kinder durchgespritzt werden: „You children of today are children of the grave!“(1)