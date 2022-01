Irland: Russische Seemanöver außerhalb 200-Meilen-Zone

Nach Protesten irischer Fischer wird Russland sein geplantes Marinemanöver im Atlantik außerhalb der sogenannten 200-Meilen-Zone des EU-Staats abhalten. Er habe einen entsprechenden Brief aus Moskau erhalten, schrieb der irische Außenminister Simon Coveney am Samstagabend bei Twitter. "Ich begrüße diese Antwort." Der russische Botschafter Juri Filatow nannte laut "Irish Times" die Entscheidung ein "Zeichen des guten Willens" von Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

Irische Fischer hatten zuvor von einem Kompromiss mit dem russischen Botschafter in Dublin berichtet. Demnach sollte Pufferzone zwischen der Fischfangflotte und den russischen Militärschiffen eingerichtet werden. Die Fischer hatten zuvor angekündigt, die Militärübung stören zu wollen, die rund 240 Kilometer vor der Küste von Cork geplant ist. Bis zu 60 Boote waren bereit, in dem Gebiet zu fischen, das zwar in internationalen Gewässern liegt, aber zur sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszone (200-Meilen-Zone) Irlands gehört. Das Areal gilt als äußerst fischreich. Daraufhin einigten sich Fischereivertreter und der russische Botschafter auf einen Kompromiss.