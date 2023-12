Iris Berben zelebriert das Leben ohne Social Media

Schauspiel-Ikone Iris Berben (73) ist froh darüber, dass soziale Medien in ihrer Karriere keine große Rolle spielten. "Heute ist eine Karriere ohne soziale Medien nicht möglich. Mir ist mein Privatleben zu wertvoll, um es überall zu teilen", sagte sie dem "Münchner Merkur" (Mittwochsausgabe).

"Es geht mir nicht darum, die sozialen Medien zu verteufeln. Ich will mich ja nicht gegen eine Entwicklung stellen. Aber wir müssen fragen: Haben wir die Entwicklung noch in der Hand oder ist es bereits umgekehrt?" Die Anonymität in sozialen Medien werde "zum Problem für den Diskurs in unserer Gesellschaft".