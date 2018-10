Für die Logistik beginnt nach Sonnenuntergang die Fortsetzung des Tages mit künstlicher Beleuchtung.

Bei einem logistischen Globalplayer wie DB Schenker gilt „Arbeit nach Anbruch der Dunkelheit“ ohnehin als relativer Begriff. Man denke an die See- und Luftfracht. Wer sich über Kontinente bewegt, für den ist Zeitzonen-Hopping normal: Ob Singapur oder Sao Paulo – irgendwo sind die Dienste von DB Schenker gefragt. Und irgendwo ist immer Tag. Wenn die Uhrzeiger auf Sturm stehen, dann interessiert es nicht, ob sie drei Uhr morgens oder drei Uhr nachmittags meinen. Deshalb nehmen Kunden die nächtliche Einsatzbereitschaft regelmäßig in Anspruch.