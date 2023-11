Ire Paul Lynch mit Booker-Literaturpreis ausgezeichnet

Der irische Schriftsteller Paul Lynch hat den britischen Booker-Literaturpreis 2023 für seinen Roman "Prophet Song" erhalten. Darin erzählt er die Geschichte einer Familie, die unter einer tyrannischen irischen Regierung leidet. Mit seinem fünften Roman beschreibt der 46-Jährige, Unruhen in den westlichen Demokratien und zeigt ihre Gleichgültigkeit gegenüber Katastrophen wie der Implosion Syriens.

"Von ersten Klopfen an der Tür an zwingt uns 'Prophet Song' aus unserer Selbstgefälligkeit, während wir die schreckliche Notlage einer Frau verfolgen, die versucht, ihre Familie in einem Irland zu schützen, das in den Totalitarismus abgleitet", sagte Esi Edugyan, Vorsitzende der Booker-Jury. Das Buch sei ein "Triumph des emotionalen Geschichtenerzählens, belebend und mutig".