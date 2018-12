Irans Präsident wirft USA "Wirtschaftsterror" vor

Der iranische Staatschef Hassan Rouhani hat die Sanktionen der USA gegen sein Land als "Wirtschaftsterror" verurteilt. Die von US-Präsident Donald Trump wieder eingesetzten Strafmaßnahmen seien "ungerecht und illegal", sagte Rouhani am Samstag in einer im Fernsehen übertragenen Rede. Teheran sei einem "totalen Angriff" Washingtons ausgesetzt.

Der “totale Angriff” Washingtons bedrohe die Unabhängigkeit und Identität des Iran sowie seine Beziehungen mit dem Ausland. “Wirtschaftsterror soll für Panik in der Wirtschaft eines Landes sorgen und Angst in anderen Ländern auslösen, um Investitionen zu verhindern”, sagte Rouhani auf einer Konferenz zu Terrorismus und regionaler Zusammenarbeit, an der auch Parlamentsvorsitzende aus Afghanistan, China, Pakistan, Russland und der Türkei teilnahmen.