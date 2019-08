US-Sanktionen gegen Zarif laut Iran "Gipfel der Dummheit"

Der Iran hat die neuen US-Sanktionen gegen seinen Außenminister Mohammad Javad Zarif als "Gipfel der Dummheit" kritisiert. "Die Amerikaner haben einfach nur Angst vor Zarifs diplomatischen Fähigkeiten", sagte Außenamtssprecher Abbas Moussavi am Donnerstag. Durch die Maßnahmen wird mögliches Vermögen Zarifs in den USA eingefroren, außerdem dürfen US-Bürger fortan keine Geschäfte mit ihm machen.

Zarif selbst hatte bereits am Mittwochabend die gegen ihn verhängten Sanktionen als "wirkungslos" bezeichnet. "Danke, dass Sie mich als so eine große Bedrohung ihrer Agenda wahrnehmen", twitterte er in offenbar sarkastischem Tonfall. Die Begründung der US-Regierung für die Sanktionen sei, dass er der wichtigste Sprecher des Iran auf der Weltbühne sei. "Ist die Wahrheit wirklich so schmerzhaft?" fragte er auf Twitter.