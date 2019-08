Iranischer Tanker "Adrian Darya-1" hält Kurs Richtung Osten

Der iranische Öltanker "Adrian Darya-1" fährt weiter in Richtung östliches Mittelmeer. Ursprünglich war der griechische Hafen von Kalamata als Ziel genannt worden. Die Regierung in Athen erklärte jedoch, Griechenland werde die Reise des Supertankers "nicht unterstützen".

Wie am Samstag aus Daten des Internetportals "Marinetraffic.com" hervorging, wies der Kapitän daraufhin den türkischen Hafen Mersin als geplantes Ziel aus. Dies nahm er am Sonntag aber zurück. Der Kapitän gab nun an, auf weitere Anweisungen der Reederei zu warten.