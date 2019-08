Iranischer Öltanker wechselte Kurs und steuert auf Türkei zu

Der zeitweise von Großbritannien festgesetzte iranische Öltanker "Adrian Darya" hat seinen Kurs im Mittelmeer geändert und steuert nun auf die Türkei zu. Dies ergibt sich aus Ortungsdaten der Webseite MarineTraffic vom Samstag.

Bisher war als Ziel des voll beladenen Tankers, der zuvor "Grace 1" hieß, die Hafenstadt Kalamata in Südgriechenland angegeben. Nun soll der Tanker laut der Daten am 31. August in der südtürkischen Hafenstadt Mersin anlegen. Griechenland hatte erklärt, es werde das Schiff nicht abfertigen.