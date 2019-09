Iran zieht sich weiter aus Atomabkommen zurück

Mit der Inbetriebnahme von leistungsstärkeren Zentrifugen zur Urananreicherung hat sich der Iran weiter aus dem internationalen Atomabkommen von 2015 zurückgezogen. 20 Zentrifugen vom Typ IR-4 und 20 weitere vom Typ IR-6 seien eingeschaltet worden, sagte der Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde, Behruz Kamalwandi. Am Sonntag führte IAEO-Übergangschef Cornel Feruta Gespräche in Teheran.

Der Iran will weiter mit der Internationalen Atomenergiebehörde zusammenarbeiten. Das sagte Außenminister Mohammed Jawad Zarif nach dem Treffen mit Feruta.

Atomchef und Vizepräsident Ali-Akbar Salehi verteidigte die Entscheidung des Irans, nach dem einseitigen Ausstieg der USA aus dem Atomdeal stufenweise seine Verpflichtungen zu reduzieren. "Das Wiener Abkommen war und ist keine Einbahnstraße", sagte Salehi. Wenn die anderen fünf Vertragspartner - China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland - sich nicht an den Deal halten, müsse Teheran es auch nicht tun.

Die Inbetriebnahme leistungsstärkerer Zentrifugen ist bereits die dritte Stufe Teherans bei der schrittweisen Verletzung seiner Verpflichtungen aus dem Atomabkommen. Am 1. Juli teilte die iranische Führung mit, dass sie das Maximum von 300 Kilogramm bei der Lagerung von Uran überschreite. Eine Woche später wurde die Höchstgrenze bei der Anreicherung des Urans von 3,67 Prozent verletzt. Der Iran will aber weiter die internationale Überwachung seiner Atomanlagen zulassen.

Mit dem schrittweisen Rückzug aus dem Atomabkommen reagiert der Iran auf den einseitigen Ausstieg der USA im Mai 2018. Teheran will so den Druck auf die Europäer erhöhen, mehr zur Aufrechterhaltung des Handels zu tun und somit die US-Sanktionen gegen den Iran abzufedern. Die Islamische Republik versichert, die bisherigen Schritte seien umkehrbar und kein Hindernis für weitere Verhandlungen.

Das wollte IAEA-Interimschef Feruta am Sonntag selbst einschätzen. Bei seinem Besuch in Teheran führte er laut iranischem Staatsfernsehen Gespräche mit dem Chef der iranischen Atomenergiebehörde, Ali Akbar Salehi, dem iranischen Außenminister Mohammed Jawad Zarif und dem Sekretär von Irans Oberstem Nationalen Sicherheitsrat, Ali Shamkhani. Bei der Quartalssitzung des IAEA-Gouverneursrats am Montag wollte Feruta über seine Iran-Reise Bericht erstatten.