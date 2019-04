Iran: Vorgeschlagener Gefangenenaustausch nur für US-Bürger

Der Iran hat ein Angebot für den Austausch von Gefangenen mit den USA bekräftigt, aber eine Ausweitung auf die Bürger anderer Länder abgelehnt. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte am Freitag laut der Nachrichtenagentur Isna, das Angebot des iranischen Außenministers Mohammad Jawad Zarif beziehe sich auf den Austausch iranischer und US-Gefangener. Für Briten gelte es jedoch nicht.

Zarif hatte am Mittwoch bei einer UN-Sitzung in New York einen Gefangenenaustausch vorgeschlagen. So könnten im Iran inhaftierte Ausländer gegen Iraner ausgetauscht werden, die in den USA inhaftiert seien oder in Drittstaaten aufgrund von Auslieferungsgesuchen der USA festgehalten würden, sagte der Minister. Beide Seiten seien der Meinung, dass die Vorwürfe gegen die jeweiligen Häftlinge “erfunden” seien, daher sei ein Austausch sinnvoll.