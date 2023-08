Iran startet Marinemanöver im Persischen Golf

Seestreitkräfte der iranischen Revolutionsgarden haben ein Marinemanöver rund um strategisch wichtige Inseln im Persischen Golf begonnen. In der Früh seien Schiffe, Drohnen und Flugzeuge zu der Übung aufgebrochen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Mittwoch. Einheiten der Basij-Milizen wurden im Rahmen der Übung auf die Insel Abu Musa verlegt.

Erst vor rund einer Woche hatte die iranische Luftwaffe nach der Entsendung amerikanischer Kriegsschiffe und Streitkräfte in die Golfregion eine Großübung gestartet. Die USA wollen nach eigenen Angaben die Freiheit der Schifffahrt in der Region sichern. Sie werfen der iranischen Marine vor, den zivilen Schiffverkehr in der Straße von Hormus und im angrenzenden Golf von Oman zu behindern.