Iran setzte erneut Schiff im Persischen Golf fest

Wegen des Schmuggels von 700.000 Litern Treibstoff im Norden des Persischen Golfs.

Der Iran hat nach eigenen Angaben erneut ein ausländisches Schiff im Persischen Golf festgesetzt. Die iranischen Revolutionsgarden hätten ein Schiff wegen des Schmuggels von 700.000 Litern Treibstoff in der Nähe der Insel Farzi im Norden des Persischen Golfs festgesetzt, berichtete die staatlichen Nachrichtenagentur IRNA am Sonntag unter Berufung auf eine Mitteilung der Revolutionsgarden.

Eigner unbekannt

Ein Sprecher der IRGC-Marine sagte der Nachrichtenagentur FARS am Sonntag, dass das Schiff Öl in die arabischen Golfstaaten schmuggeln sollte. Die Beschlagnahme sei bereits am 31. Juli erfolgt. Der Eigner wurde nicht genannt.