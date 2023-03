Iran setzt diplomatische Offensive am Golf fort

Nach Zeichen der Annäherung zwischen den Rivalen Saudi-Arabien und Iran setzt die Islamische Republik ihre diplomatische Offensive am Golf fort. Der iranische Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Ali Shamkhani, der auch die Vereinbarung mit Riad in China unterzeichnete, traf am Donnerstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ein. Empfangen wurde er vom emiratischen Präsidenten Mohammed bin Zayed Al Nahyan, wie die Staatsagentur WAM berichtete.

Shamkhani, der mit einer Regierungsdelegation in Abu Dhabi anreiste, sprach vom Willen des Irans, regionale Konflikte zu entschärfen."Es gibt viele wirtschaftliche, politische und sicherheitspolitische Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Ländern, die durch kontinuierliche Konsultationen gestärkt werden müssen", zitierte das mit dem Sicherheitsrat verbundene Nachrichtenportal Nournews den General. WAM berichtete, die Teilnehmer hätten über die bilateralen Beziehungen ihrer Länder gesprochen und über "Möglichkeiten, die Zusammenarbeit zu verstärken".

Die Beziehungen zwischen dem Iran und den Emiraten waren in den vergangenen Jahren immer wieder angespannt. Insbesondere die Normalisierung der Beziehungen zwischen den VAE und Israel, Irans Erzfeind, hatten zu Spannungen zwischen den Staaten geführt.

Am Freitag hatten Saudi-Arabien und der Iran nach jahrelangem Konflikt einen Neubeginn der Beziehungen vereinbart. Das sunnitische Königreich und der mehrheitlich schiitische Iran unterhielten in den vergangenen Jahren keine diplomatischen Beziehungen. Mit dem Neubeginn sehen Beobachter Chancen für eine Entschärfung regionaler Konflikte wie im Jemen.