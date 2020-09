Iran-Sanktionen aus US-Sicht wieder gültig

Die im Alleingang aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegene US-Regierung hält alle UNO-Sanktionen gegen die Islamische Republik wieder für gültig. Nach Lesart Washingtons wurden mit Ablauf einer Frist am Samstagabend um 20.00 Uhr Ortszeit (2.00 Uhr MESZ) alle Bedingungen dafür erfüllt. Die große Mehrheit des UNO-Sicherheitsrats erkennt die Argumentation der US-Seite jedoch nicht an.

Die Regierungen in Berlin, London und Paris hatten ihre Haltung am Freitag noch einmal bekräftigt: Die von US-Präsident Donald Trump verfolgte Wiedereinsetzung der Strafmaßnahmen sei "nicht rechtsfähig", argumentierten die UNO-Botschafter der drei europäischen Länder in einem Brief an den Präsidenten des Sicherheitsrats in New York. Diese Meinung teile ein Großteil des mächtigsten UNO-Gremiums, hieß es weiter.