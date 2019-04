Iran kündigt Reaktion auf Verschärfung von US-Sanktionen an

Nach der Verschärfung der US-Sanktionen gegen den Iran hat dessen geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei "Reaktionen" angekündigt. Es handle sich um "eine feindliche Maßnahmen", die "nicht ohne Reaktion" bleiben werde, schrieb Khamenei am Mittwoch im Online-Dienst Twitter.

Der Boykott der iranischen Ölexporte werde die USA “nirgendwohin bringen”, und der Iran werde so viel Öl exportieren, wie er brauche und wolle. Präsident Hassan Rouhani bezeichnete seinen US-Amtskollegen Donald Trump als einen “Halbstarken”, der die diplomatischen Bemühungen im Iran kontinuierlich erschwere. “Diplomatie ist nur dann möglich, wenn gegenseitiger Respekt herrscht und kein Druck ausgeübt wird”, sagte Rouhani in einer Kabinettssitzung am Mittwoch. Verhandlungen mit einem “Halbstarken” seien in dieser Phase auch nicht machbar, so der iranische Präsident laut dem Webportal des Präsidialamts.