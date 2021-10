Iran fordert Garantien der Europäer für Atomabkommen

Vor der Fortsetzung der Wiener Gespräche zur Wiederbelebung des Iran-Atomdeals hat Teheran die europäischen Verhandlungspartner aufgefordert, Garantien für den Erhalt des Abkommens abzugeben. Die Europäer seien bisher nur "passive Beobachter" gewesen, kritisierte Außenamtssprecher Saeed Khatibzadeh am Montag. Bei einer Wiederaufnahme der Gespräche müssten die Verhandlungspartner dem Iran "zusichern, dass das Atomabkommen diesmal von keiner Partei verletzt werden wird".

Merkel hatte den Iran während eines Israel-Besuchs am Sonntag dazu aufgefordert, sofort an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Bei Treffen mit israelischen Regierungsvertretern prangerte die Kanzlerin auch die vom Iran ausgehende Gefahr für Israel sowie die fortschreitende Urananreicherung in iranischen Atomanlagen an.