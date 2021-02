Iran droht mit Verstößen gegen internationales Atomabkommen

Der Iran hat am Montag mit weiteren Verstößen gegen das internationale Atomabkommen gedroht, sollten die anderen Unterzeichnerstaaten ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. "Wir haben keine andere Wahl, als das Gesetz zu respektieren", sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Saeed Khatibzadeh. Gleichzeitig bekräftigte Khatibzadeh die Position der Regierung, der Iran habe nie nach Atomwaffen gestrebt und tue dies auch jetzt nicht.

Das Abkommen begrenzt die Uran-Anreicherung und verhindert damit, dass der Iran rasch zu Atomwaffen kommt. Laut Khatibzadeh sei es aber nicht die Absicht der Regierung, Atomwaffen zu bauen. Er reagierte damit auf Äußerungen des Geheimdienstministers in der vergangenen Woche, wonach der Druck des Westens den Iran dazu bringen könne, sich "wie eine in die Enge getriebene Katze" zu wehren und nach Atomwaffen zu streben.

Für eine Lösung im Streit um das Abkommen formulierte der Iran indes einige Minimalforderungen an die USA. Dem Land geht es um die Wiederaufnahme des Ölexports und den Zugang zu eingefrorenen Bankkonten. "Für uns ist es wichtig, dass wir unser Öl wieder verkaufen können und an unser Geld in den Banken rankommen", sagte Vizeaußenminister Abbas Araghchi am Montag. Andernfalls würde der ganze Atomdeal von 2015 für den Iran keinen Sinn machen, so der Vizeminister und Atomunterhändler auf seiner Instagram-Seite.