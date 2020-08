Iran begrüßt Widerstand der UNO gegen US-Sanktionspläne

Der Iran hat die Entscheidung des Präsidenten des UNO-Sicherheitsrates begrüßt, dem Drängen der USA nach neuen Sanktionen gegen den Iran vorerst nicht nachzugeben. Der Präsident des UNO-Sicherheitsrats hatte angekündigt, im Hinblick auf die von den USA eingeforderte Wiedereinsetzung aller UNO-Sanktionen vorerst nichts zu unternehmen.

"Es gibt keinen Konsens darüber im Rat. Deswegen ist der Präsident nicht in der Position, weitere Handlungen vorzunehmen", hatte der indonesische UNO-Botschafter Dian Triansyah Djani am Dienstag in New York gesagt. Indonesien führt derzeit den Vorsitz im Rat. "Die rechtswidrige Forderung der USA und das gesetzlose Mobbing von US-Außenminister (Mike) Pompeo haben zu einer erneuten Isolierung der USA geführt", twitterte Außenminister Mohammed Javad Zarif am Mittwoch.