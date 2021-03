Irakischer Luftstützpunkt mit US-Soldaten unter Beschuss

Im Irak sind Raketen auf einen von US-Soldaten genutzten Luftstützpunkt abgefeuert worden. Zwei Raketen seien auf dem Gelände des Stützpunkts Balad nördlich von Bagdad eingeschlagen, sagte ein Vertreter der Sicherheitskräfte am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Fünf weitere Raketen seien in einem nahe gelegenen Dorf eingeschlagen. Es habe jedoch weder Verletzte noch Schäden gegeben. Die Raketen seien von einem Dorf in der Nachbarprovinz Diyala aus abgeschossen worden.

Anfang dieses Monats war bei einem Raketenangriff auf einen von den USA genutzten Militärstützpunkt im Westen des Irak ein ziviler Militärmitarbeiter getötet worden. Seit Herbst 2019 wurden im Irak dutzende Raketen- und Bombenangriffe auf Botschaften, Truppen und Einrichtungen westlicher Länder verübt. Die USA haben wiederholt pro-iranische Milizen wie die schiitischen Hisbollah-Brigaden für die Anschläge verantwortlich gemacht.