Irakische Kurden wählen neues Parlament

Ein Jahr nach dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak hat die Autonomieregion über ein neues Parlament abgestimmt. Die erste Wahl der Volksvertreter nach dem militärischen Sieg gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) gilt als richtungsweisend. Bis zum Nachmittag lag die Wahlbeteiligung bei etwa 40 Prozent. Ein Endergebnis wird in den kommenden Tagen erwartet.

Mehr als 3,8 Millionen Wähler sind dazu aufgerufen, die 111 Abgeordneten des Regionalparlaments in der Stadt Erbil zu wählen. Die regierende Kurdische Demokratische Partei (KDP) gilt als Favoritin. KDP-Regierungschef Nechirvan Barzani gab seine Stimme am Sonntag in Ankawa nahe der Regionalhauptstadt Erbil ab und appellierte bei einer Pressekonferenz: “Ich rufe alle Wähler dazu auf, über das Schicksal ihres Landes in denen kommenden vier Jahren mitzubestimmen.”