Investoren setzen auch 2020 auf österreichische Immobilien

Österreichische Immobilien sind voraussichtlich auch heuer bei Investoren sehr gefragt. 96 Prozent der Anleger schätzen den Markt als attraktiv bzw. sehr attraktiv ein, geht aus dem Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2020 des Beratungsunternehmens EY hervor, der auf der Befragung von rund 50 Investoren basiert. 86 Prozent rechnen aber auch mit einem sinkenden Transaktionsvolumen.

2019 zeigten internationale Anleger laut EY verstärkt Interesse an österreichischen Gewerbeimmobilien. Die beiden größten Deals waren das Hotel Hilton am Stadtpark (50.000 Quadratmeter) in Wien, das Invester United Benefits um rund 370 Mio. Euro an ein koreanisches Konsortium verkaufte, sowie der Bürokomplex Quartier Belvedere Central (Abschnitt 1&2, 38.000 Quadratmeter), das die österreichische UBM und die s Immo um 233 Mio. Euro an die Eastern Property Holding verkauften.