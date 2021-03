Investor Wolf stellt MAN-Belegschaft Steyr Übernahmeplan vor

Die MAN-Zentrale in München will ihr Werk in Steyr verkaufen

Investor Siegfried Wolf wird Freitagnachmittag der Belegschaft des MAN-Werks Steyr seinen Übernahmeplan präsentieren. Die Konzernzentrale des Lkw-Herstellers in München will an den Ex-Magna Chef verkaufen, sonst soll der Standort 2023 geschlossen werden. An der Betriebsversammlung nimmt auch Vorstandsvorsitzender Andreas Tostmann teil. Wolf will MAN unter Marke Steyr fortführen, allerdings von der aktuell 1.845 großen Stammbelegschaft nur rund 1.250 übernehmen.

Nach Ostern wird die Belegschaft in einer geheimen Urabstimmung über das Angebot abstimmen. Der Betriebsrat hatte bisher vor allem wegen Wolfs Geschäftsverflechtungen mit Russland bezüglich Wirtschaftssanktionen Bedenken. Außerdem steht eine maximal 15 prozentige Kürzung des Nettoeinkommens bei eine Übernahme im Raum.