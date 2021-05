Investor Warren Buffett: US-Wirtschaft läuft wieder

Starinvestor Warren Buffett hat sich in seiner Rede auf der virtuellen Jahreshauptversammlung der Investmentfirma Berkshire Hathaway optimistisch gezeigt. Die US-Wirtschaft habe die Investmentfirma beflügelt. "Die Wirtschaft läuft genau jetzt zu 85 Prozent im höchsten Gang." Die amerikanische Wirtschaft sei durch die geldpolitischen Anreize und die Stimulierung der Federal Reserve und des US-Kongresses außergewöhnlich effektiv wiederbelebt worden.

Sie laufe viel besser, als er zu Beginn der Corona-Pandemie vorausgesagt habe. Buffett beklagte jedoch den Zustrom unerfahrener Investoren und sogenannter Zweckgesellschaften (SPAC) am US-Aktienmarkt, die die Märkte wie Casinos erscheinen ließen. Das habe es dem Unternehmen erschwert, seine Bargeldbestände in Höhe von 145,4 Milliarden Dollar (120,34 Milliarden Euro) zum Einsatz zu bringen. Der 90-Jährige zeigte sich optimistisch, dass Berkshire Hathaway auch in 50 oder 100 Jahren noch bestehen wird.