Investmentthema Dekarbonisierung

Die Veränderungen werden die Weltwirtschaft grundlegend umgestalten und historische Investitionsmöglichkeiten für Anleger schaffen.

„Der steigende CO 2 -Ausstoß ist eines der größten globalen Probleme, denn er beschleunigt den Klimawandel. Das hat wiederum fatale Auswirkungen auf den Menschen und die Natur. Überschwemmungen, Waldbrände und die Zerstörung der Biodiversität sind nur einige Folgen für Mensch, Tier und Umwelt. Daher müssen wir es schaffen, die Erderwärmung bis ins Jahr 2100 auf unter zwei Grad Celsius zu halten. Damit die Erderwärmung bis zum Jahr 2100 unter zwei Grad bleibt, müssen die CO 2 -Emissionen deutlich gesenkt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, haben sich weltweit 197 Staaten zum Pariser Klimaabkommen bekannt.“

So Jürgen Rupp, Teamleiter Wertpapier Consulting bei der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg im Gespräch mit den VN.

Und weiter: „Mitte 2021 hat die EU das Ziel zur Reduktion von Treibhausgasemissionen bis 2030 von bisher 40 Prozent auf 55 Prozent erhöht. Mit diesem Maßnahmenpaket werden die im Rahmen des ,Green Deals‘ erhöhten Mittelfristziele auf dem Weg zur Klimaneutralität im Jahr 2050 untermauert. Im Rahmen des europäischen ,Grünen Deals‘ hat sich die EU mit dem Europäischen Klimagesetz das verbindliche Ziel gesetzt, bis 2050 als erster Kontinent die Klimaneutralität zu erreichen.“

Ernüchternde Erfolge

Das Projekt „Climate Action Tracker“ der beiden Organisationen New Climate Institute und Climate Analytics überprüft seit Jahren, ob die Länder ihren Worten auch Taten folgen lassen. Jedoch sind die bisherigen Erfolge beim weltweiten Klimaschutz ernüchternd. Werden die aktuellen Pläne der Unterzeichnerstaaten der Pariser Klimaschutzkonferenz umgesetzt, wird sich die Erde trotzdem bis zum Jahr 2100 nach dem Schaubild der beiden Institute um 2,7 Grad erwärmen. Bessern die Staaten bei den verbindlich geplanten Klimaschutzmaßnahmen nicht nach, werden die gesteckten Klimaziele nicht erreicht werden.

Die Internationale Energie­agentur (IEA) hat daher eine Verdreifachung der Investitionen in saubere Energien bis 2030 angemahnt und die Staatengemeinschaft dazu aufgerufen, auf die Neuerschließung fossiler Öl-Gas-Vorkommen künftig, soweit wie möglich, zu verzichten.

Der Energiesektor ist für knapp drei Viertel der globalen Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. Der Energiebedarf wächst aber immer weiter. Bis zum Jahr 2040 soll der Stromverbrauch weltweit um mehr als 60 Prozent steigen. Haupttreiber für den Anstieg des Stromverbrauchs ist der Verkehrssektor. Daher muss die Stromproduktion auf jeden Fall grüner werden. Rupp: „Der Kampf gegen die CO 2 -Emissionen erfordert eine zukunftsorientierte Energieerzeugung und -förderung, sowie ein verantwortungsvolles Energiemanagement. Die Emissionen sehr schnell nach unten zu bringen geht nur, wenn man die Energiewende konsequent vorantreibt. Das bedeutet, dass noch mehr Geld in erneuerbare Energien fließen muss.“

Die gute Nachricht

Die gute Nachricht für die Entwicklung des CO 2 -Ausstoßes ist für den Anlageexperten Rupp, dass die Investitionen in Öl, Gas und Kohle in den letzten fünf Jahren rückläufig waren. Derweil haben die Ausgaben für erneuerbare Energien zugenommen und ihren Anteil an den Gesamtinvestitionen von gut einem Drittel auf nun die Hälfte ausgebaut.

Positive Impulse kommen vom Markt in Form einer anhaltend hohen Auftragslage bei den Akteuren der Branche. Der Weltmarkt für erneuerbare Energien bleibt auch 2022 auf Wachstumskurs. Die IEA erwartet einen weiteren globalen Rekord bei den Neuinstallationen.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs etwa rechnet damit, dass öffentliche und private Investoren in Europa bis 2050 zehn Billionen Euro in den Ausbau der grünen Energiewirtschaft investieren.

Für Jürgen Rupp wird der Wandel zu einer klimaneutralen Welt jedes Unternehmen und jede Branche fundamental verändern. Die Märkte beginnen Klimarisiken in die Bewertungen von Wertpapieren einzupreisen. Die Veränderungen, die sich aus den Klimazielen ergeben, werden die Weltwirtschaft grundlegend umgestalten und daher eine historische Investitionsmöglichkeit für Anleger schaffen.

So gibt es Investmentfonds, welche auch einen direkten positiven Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen, den „Sustainable Development Goals“ (SDGs) der Vereinten Nationen, leisten. Diese „Impact“-Fonds verfolgen das Anlageziel, neben der erwarteten Rendite in Lösungen für soziale und ökologische Herausforderungen, wie etwa den Klimawandel, zu investieren. Dadurch soll eine messbar ­positive nachhaltige Wirkung ­erzielt werden. Dieser ökologische oder soziale Mehrwert wird bei diesen Fonds in einem Wirkungs-Reporting dargestellt.

Spezifische Themenfonds

Daneben gibt es spezifische Themenfonds, die in Unternehmen investieren, welche überwiegend eine nachhaltige Aktivität in erneuerbaren Energien verfolgen.

Mit einem weltweit investierten Themenfonds können Anleger gezielt an Ertragschancen teilhaben, die sich aus dem Kampf gegen den Klimawandel ergeben. SmartEnergy- oder CleanEnergy-Fonds investieren in internationale Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Dabei wird ein integrierter nachhaltiger Ansatz mit Schwerpunkt auf Lösungen zur Reduktion der energiebedingten Treibhausgase berücksichtigt.